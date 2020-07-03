2020-07-03T02:01:50+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

3 июля. Запрет на ссылку в Сибирь за инакомыслие, создание ГАИ, обращение Сталина в первые дни войны, переизбрание Бориса Ельцина

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

3 июля. Запрет на ссылку в Сибирь за инакомыслие, создание ГАИ, обращение Сталина в первые дни войны, переизбрание Бориса Ельцина

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3 июля. В этот день в разные годы:

1900 год - Николай II подписывает указ о запрете ссылки в Сибирь за инакомыслие.

1936 год - создание государственной автомобильной инспекции - ГАИ.

1941 год - обращение Иосифа Сталина к советскому народу.

1996 год - Борис Ельцин переизбран на второй срок.

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Тема: 22-28 июня. Начало войны 1812 года, возрождение современных Олимпийских игр, начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево

В студии: Михаил АНТОНОВ
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