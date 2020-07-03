3 Июль 2020 2020-07-03T02:01:50+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

3 июля. Запрет на ссылку в Сибирь за инакомыслие, создание ГАИ, обращение Сталина в первые дни войны, переизбрание Бориса Ельцина 00:00 00:00

3 июля. В этот день в разные годы:

1900 год - Николай II подписывает указ о запрете ссылки в Сибирь за инакомыслие.

1936 год - создание государственной автомобильной инспекции - ГАИ.

1941 год - обращение Иосифа Сталина к советскому народу.

1996 год - Борис Ельцин переизбран на второй срок.