Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых поправок, Ненецкий автономный округ не будет объединяться с Архангельской областью, США заявили о начале второй волны пандемии коронавируса в стране
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых поправок, Ненецкий автономный округ не будет объединяться с Архангельской областью, США заявили о начале второй волны пандемии коронавируса в стране
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