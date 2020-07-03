Смогут ли современные дети изменить мир
Режиссер Юрий Грымов обсуждает с художественным руководителем Театриума на Серпуховке Терезой Дуровой, как общаться с детьми и может ли детский театр воспитывать
Смогут ли современные дети изменить мир
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