2020-07-03T19:58:21+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Смогут ли современные дети изменить мир

Режиссер Юрий Грымов обсуждает с художественным руководителем Театриума на Серпуховке Терезой Дуровой, как общаться с детьми и может ли детский театр воспитывать

Смогут ли современные дети изменить мир

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