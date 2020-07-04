4 Июль 2020 2020-07-04T02:35:05+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

4 июля. Декларация независимости США, первый рассказ Льюиса Кэрролла о рассеянном кролике, приговор нацисту Карлу Барбье 00:00 00:00

4 июля. В этот день в разные годы:

1776 год - в Филадельфии принимается Декларация независимости от Великобритании и создании Соединенных Штатов Америки.

1862 год - учитель математики Чарльз Доджсон впервые рассказал Алисе Лидделл сказку про рассеянного кролика.

1987 год - нацист Клаус Барбье по прозвищу «Лионский мясник» приговаривается к пожизненному заключению.

1987 год - в Москве проходит IV фестиваль«Музыканты за мир».

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