Отели Черноморского побережья повысили цены из-за закрытых границ, ипотека в ближайшее время будет дешеветь, кинотеатры могут открыться не раньше 1 августа
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Отели Черноморского побережья повысили цены из-за закрытых границ, ипотека в ближайшее время будет дешеветь, кинотеатры могут открыться не раньше 1 августа
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