5 Июль 2020 2020-07-05T12:54:19+03:00

Переведут ли с 1 сентября школы на дистанционное образование? 00:00 00:00

Эксперты в студии:

- учитель математики Наталья Киселева;

- председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец;

- министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

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