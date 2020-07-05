2020-07-05T12:54:19+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Переведут ли с 1 сентября школы на дистанционное образование?

Обсуждаем всё, что касается детейОбсуждаем всё, что касается детей

Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с экспертами и слушателями обсуждают к чему привело дистанционное обучение весной и почему все боятся цифровой образовательной среды (ЦОС)

Переведут ли с 1 сентября школы на дистанционное образование?

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Эксперты в студии:

- учитель математики Наталья Киселева;

- председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец;

- министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

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