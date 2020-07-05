Переведут ли с 1 сентября школы на дистанционное образование?
Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с экспертами и слушателями обсуждают к чему привело дистанционное обучение весной и почему все боятся цифровой образовательной среды (ЦОС)
Переведут ли с 1 сентября школы на дистанционное образование?
Эксперты в студии:
- учитель математики Наталья Киселева;
- председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец;
- министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.
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