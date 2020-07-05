Первое полугодие 2020-го стало самым жарким в истории наблюдений, Турция отказалась признавать Крым российским, МИД просит вернуть деньги самостоятельно вернувшихся россиян
Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Первое полугодие 2020-го стало самым жарким в истории наблюдений, Турция отказалась признавать Крым российским, МИД просит вернуть деньги самостоятельно вернувшихся россиян
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