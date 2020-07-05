2020-07-05T13:17:00+03:00
What's up, страна!
Елена АФОНИНА@radio_kp

Первое полугодие 2020-го стало самым жарким в истории наблюдений, Турция отказалась признавать Крым российским, МИД просит вернуть деньги самостоятельно вернувшихся россиян

Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Первое полугодие 2020-го стало самым жарким в истории наблюдений, Турция отказалась признавать Крым российским, МИД просит вернуть деньги самостоятельно вернувшихся россиян

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