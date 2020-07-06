6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля
6 июля. В этот день в разные годы:
1918 год - вооружение восстание левых эсеров в Москве.
1941 год - постановление Государственного комитета обороны «Об ответственности распространения слухов и паникерства».
1987 год - открытие Московского международного кинофестиваля.
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