2020-07-06T20:06:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

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6 июля. В этот день в разные годы:

1918 год - вооружение восстание левых эсеров в Москве.

1941 год - постановление Государственного комитета обороны «Об ответственности распространения слухов и паникерства».

1987 год - открытие Московского международного кинофестиваля.

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Сегодня 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
28 Июня 2020 10:03 - 11:02

Был бы повод

Тема: 22-28 июня. Начало войны 1812 года, возрождение современных Олимпийских игр, начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево

В студии: Михаил АНТОНОВ
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