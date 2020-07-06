В стране других проблем больше нет? Глава Союза женщин России пожаловалась Путину на радугу и сравнила её со свастикой
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, где грань между разумностью и маразмом в борьбе с пропагандой ЛГБТ
В стране других проблем больше нет? Глава Союза женщин России пожаловалась Путину на радугу и сравнила её со свастикой
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