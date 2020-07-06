В России снизился уровень бедности, власти отказались снизить цены на бензин, после самоизоляции сотрудники выгорели на работе
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В России снизился уровень бедности, власти отказались снизить цены на бензин, после самоизоляции сотрудники выгорели на работе
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