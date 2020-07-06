Россиянам предложат скинуться на ремонт дорог, муж Ким Кардашьян Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США, Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в нашей стране
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Россиянам предложат скинуться на ремонт дорог, муж Ким Кардашьян Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США, Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в нашей стране
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