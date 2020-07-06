2020-07-06T21:13:57+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Благодаря принятию поправок в Конституцию мы сможем уберечь мир от новой войны

Владимир Ворсобин ти Николай Стариков обсуждают итоги голосования по поправкам в Конституции

Николай Стариков: Благодаря принятию поправок в Конституцию мы сможем уберечь мир от новой войны

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