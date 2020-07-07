45% россиян зарабатывают в месяц меньше 15 тысяч, отцу Сергию выписали штраф на 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса, адвокат Ефремова заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности подзащитного
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
45% россиян зарабатывают в месяц меньше 15 тысяч, отцу Сергию выписали штраф на 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса, адвокат Ефремова заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности подзащитного
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