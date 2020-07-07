2020-07-07T21:34:46+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Почему в России так много ряженых казаков, Героев Советского Союза и генералов

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом, а также отвечают на все армейские вопросы

Почему в России так много ряженых казаков, Героев Советского Союза и генералов

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