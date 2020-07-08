Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, готовятся к следующему этапу тестов
Сергей Мардан и Валентин Алфимов обсуждают, должна ли вакцинация проходить в обязательном порядке, какие перспективы у удаленки и какой сегодня должна быть семья
Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, готовятся к следующему этапу тестов
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