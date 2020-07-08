8 Июль 2020 2020-07-08T18:48:07+03:00

После того, как добровольцам были сделаны прививки от коронавируса, осложнений у них зафиксировано не было. Теперь начинается второй этап тестирования вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, готовятся к следующему этапу тестов 00:00 00:00

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