2020-07-09T23:41:40+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

9 июля. Первый номер журнала «Роман-газета», смертный приговор генетику Николаю Вавилову, премьера рок-оперы «Юнона и Авось»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

9 июля. Первый номер журнала «Роман-газета», смертный приговор генетику Николаю Вавилову, премьера рок-оперы «Юнона и Авось»

00:00
00:00

9 июля. В этот день в разные годы:

1927 год - выход первого номера журнала «Роман-газета».

1941 год - смертный приговор генетику Николаю Вавилову.

1981 год - в Ленкоме премьера рок-оперы «Юнона и Авось».

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 8.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Июля 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
28 Июня 2020 10:03 - 11:02

Был бы повод

Тема: 22-28 июня. Начало войны 1812 года, возрождение современных Олимпийских игр, начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Шторм «Кристина» у побережья Мексики вскоре усилится до урагана
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину не признал
Зеленский, обещавший не пользоваться госдачей, переехал в загородную резиденцию
Макрон предложил восстановить прежний облик Нотр-Дама
В Москве за сутки умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В МИД назвали вбросом сообщения о том, что в сербских беспорядках есть "российский след"
Тоже берут дань: Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в изолятор на Петровке
Казанский "Рубин" сенсационно победил "Краснодар" 1:0 на своем поле в 27 туре чемпионата России
В США произошел масштабный сбой в работе TikTok
Ленни Кравиц решил отменить все российские концерты из-за коронавируса
Вице-премьер Чернышенко назвал условие возобновления международного авиасообщения в России
Врачи провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сросшихся черепами
Стала известна причина смерти мэра Сеула Пак Вон Суна: Следствие подозревает самоубийство