9 июля. Первый номер журнала «Роман-газета», смертный приговор генетику Николаю Вавилову, премьера рок-оперы «Юнона и Авось»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
9 июля. Первый номер журнала «Роман-газета», смертный приговор генетику Николаю Вавилову, премьера рок-оперы «Юнона и Авось»
9 июля. В этот день в разные годы:
1927 год - выход первого номера журнала «Роман-газета».
1941 год - смертный приговор генетику Николаю Вавилову.
1981 год - в Ленкоме премьера рок-оперы «Юнона и Авось».
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