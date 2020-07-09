9 Июль 2020 2020-07-09T23:41:40+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

9 июля. Первый номер журнала «Роман-газета», смертный приговор генетику Николаю Вавилову, премьера рок-оперы «Юнона и Авось» 00:00 00:00

9 июля. В этот день в разные годы:

1927 год - выход первого номера журнала «Роман-газета».

1941 год - смертный приговор генетику Николаю Вавилову.

1981 год - в Ленкоме премьера рок-оперы «Юнона и Авось».

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