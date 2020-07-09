2020-07-09T16:23:33+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Георгий Бовт: Люди поддерживают Фургала, потому что с подозрением относятся к выдвижению обвинений по преступлениям 15-летней давности

Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают с экспертами, с чем может быть связано задержание хабаровского губернатора и нужно ли отстранять от работы чиновников-хамов

Георгий Бовт: Люди поддерживают Фургала, потому что с подозрением относятся к выдвижению обвинений по преступлениям 15-летней давности

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Сергей МАРДАН
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