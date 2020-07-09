Фургал находился на учете МВД с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом, в Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за потопа, в российском правительстве изменилось отношение к безработице в стране
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Фургал находился на учете МВД с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом, в Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за потопа, в российском правительстве изменилось отношение к безработице в стране
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