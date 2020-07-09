2020-07-09T17:17:56+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Фургал находился на учете МВД с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом, в Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за потопа, в российском правительстве изменилось отношение к безработице в стране

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Фургал находился на учете МВД с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом, в Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за потопа, в российском правительстве изменилось отношение к безработице в стране

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 30.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Жириновский пообещал не исключать Фургала из ЛДПР, Россия до 13 июля оценит готовность аэропортов к возобновлению международных перевозок, у арестованного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова нет жалоб на условия содержания

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:54

What's up, страна!

Тема: Фургал находился на учете МВД с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом, в Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за потопа, в российском правительстве изменилось отношение к безработице в стране

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов арестован на 2 месяца, 40 % мигрантов потеряли работу из-за пандемии, в России сегодня отмечается День семьи, любви и верности

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Минкомсвязи предлагает систему слежки за гражданами страны, Совфед предложил продавать квартиры с мебелью, эксперты предрекли рост тарифов на мобильную связь

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности, МВД предложило изменить водительские права и ПТС, половина россиян в отпуск в этом году не пойдут

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В Кремле прокомментировали задержание советника главы «Роскосмоса», ребенка-инвалида на экзамене заставили снять слуховой аппарат, в США задумались о запрете китайской соцсети TikTok

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Задержанный советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов обвиняется в госизмене, в июне суды рассмотрели рекордное количество дел о банкротствах, названы самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Советник главы «Роскосмоса» работал на одну из спецслужб НАТО, Великобритания ввела новые санкции по списку Магнитского, Дания дала разрешение на достройку «Северного потока-2»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: 45% россиян зарабатывают в месяц меньше 15 тысяч, отцу Сергию выписали штраф на 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса, адвокат Ефремова заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности подзащитного

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
6 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Россиянам предложат скинуться на ремонт дорог, муж Ким Кардашьян Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США, Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в нашей стране

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
5 Июля 2020 13:03 - 14:02

What's up, страна!

Тема: ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19, в Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты, День независимости в США завершился беспорядками

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
5 Июля 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Первое полугодие 2020-го стало самым жарким в истории наблюдений, Турция отказалась признавать Крым российским, МИД просит вернуть деньги самостоятельно вернувшихся россиян

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
4 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Банки стали снижать ставки по вкладам, производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ, основатель Среднеуральского женского монастыря отказался его покинуть

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
4 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Отели Черноморского побережья повысили цены из-за закрытых границ, ипотека в ближайшее время будет дешеветь, кинотеатры могут открыться не раньше 1 августа

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины
Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Путин поручил до 24 июля принять закон о повышении НДФЛ для состоятельных
Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями
Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером
Мы в самом начале пандемии, заявил заявил американский инфекционист
В Британии кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника
Российский МИД не исключает ответных санкций в сторону Великобритании
В Словении вандалы сожгли статую Мелании Трамп
Законопроект о запрете разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ приняли в Госдуме
Ветеринар посоветовал, как отпугнуть змей с участка
В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян
За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы
В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты
Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться
PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля
Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков
Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест