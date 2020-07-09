Владимир Сунгоркин: Меня покоробила форма демонстративного ареста Фургала. У нас вроде правовое государство и губернатор все-таки символ государства
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова
Владимир Сунгоркин: Меня покоробила форма демонстративного ареста Фургала. У нас вроде правовое государство и губернатор все-таки символ государства
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