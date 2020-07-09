2020-07-09T22:10:35+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Меня покоробила форма демонстративного ареста Фургала. У нас вроде правовое государство и губернатор все-таки символ государства

Обсуждаем с главным редактором «Комсомольской правды» действительно важные события и строим прогнозы на будущееОбсуждаем с главным редактором «Комсомольской правды» действительно важные события и строим прогнозы на будущее

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова

Владимир Сунгоркин: Меня покоробила форма демонстративного ареста Фургала. У нас вроде правовое государство и губернатор все-таки символ государства

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Что будет

Тема: Владимир Сунгоркин: Меня покоробила форма демонстративного ареста Фургала. У нас вроде правовое государство и губернатор все-таки символ государства

В студии: Владимир СУНГОРКИН, Роман ГОЛОВАНОВ
07:30
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28 Мая 2020 20:03 - 21:02

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Тема: Владимир Сунгоркин: Процентов 15-20 будут соблюдать предписание гулять по графику. Остальные 80 глубоко забьют: нас много, всех не оштрафуешь

В студии: Владимир СУНГОРКИН, Роман ГОЛОВАНОВ
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