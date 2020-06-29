29 Июнь 2020 2020-07-09T12:24:51+03:00

Как построить бизнес по производству и установке защитных роллетных систем и гаражных ворот 00:00 00:00

- Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Свое дело». И мы продолжаем беседовать с предпринимателями, которые пережили кризис, пандемию, сделали все необходимые выводы, стали сильнее или как минимум не закрыли свой бизнес и продолжают развиваться дальше.

Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Юхимук, генеральный директор компании «Альфа-Строй». Компания занимается производством и установкой защитных роллетных систем и гаражных ворот. Что такое гаражные ворота, мы понимаем, а вот что такое роллетные системы, для многих это, возможно, будет что-то новое.

- Компания «Альфа-Строй» занимается именно производством, изготовлением и последующим монтажом роллет на окна и ворот. Мы занимаемся этим уже достаточно давно, мы вышли на рынок в 2003 году, и 17 лет мы системно занимаемся одним и тем же – мы делаем жизнь людей более безопасной и комфортной.

Если говорить непосредственно про роллетные системы, это защитные конструкции, которые устанавливаются с наружной стороны окна, дома или витрины, если мы ведем речь про магазин. И в первую очередь они служат для препятствия проникновению злоумышленника на вашу территорию.

- То есть, я правильно понимаю, что это антивандальный аналог решетки? Решетка – это то, что всегда на окнах, а роллеты – это тоже, что можно опустить, можно поднять, но, тем не менее, защита от проникновения на территорию есть.

- Все верно. Разница следующая. Решетка – это какая-то фиксированная конструкция. В самом слове «рольставни» заключено, оно состоит из двух слов: «роль» – что-то, что скатывается в рулон, и «ставни» - наше привычное слово, которое еще у наших предков было. Ставни на окнах, только ставни, которые можно убрать, когда в этом нет необходимости. Они прячутся в рулон, их не видно, и они не препятствуют обзору из окон в отличие от решеток.

- Александр, вы уже 17 лет занимаетесь этим бизнесом, что говорит о том, что бизнес как минимум развивается и процветает, 17 лет ему как-никак уже. Но вопрос, который сейчас многих наших слушателей интересовать – почему вы эту сферу выбрали, как вы вообще к ней пришли?

- Знаете, в том далеком 2003 году не было какой-то глобальной идеи, не было глобальной миссии. Просто была ниша, был достаточно молодой продукт, низкая конкуренция и легкий вход. По большому счету, было просто грех не воспользоваться шансом, для того чтобы не заниматься каким-то новым продуктом, которыми 17 лет назад были роллеты и секционные подъемные ворота.

- Сколько человек было у вас в команде?

- Три.

- А сейчас?

- 45. И это только в офисе сейчас 45 – административного персонала. Плюс ИТР и рабочие на заводах.

- ИТР – это что такое?

- Инженерно-технический персонал.

- У вас же есть завод и производство свое.

- Совершенно верно. Их два. Это сборочное производство алюминиевых роллетных систем в городе Москве и в Подмосковье завод по производству стальных рулонных ворот для больших проемов и торговых центров.

- А когда вы начинали, вы, получается, у кого-то закупали и перепродавали, условно говоря, продукцию? Или как это выглядело?

- Это было следующим образом. Мы закупали длинномер, на небольшой территории порядка 100 кв. метров, арендованной на каком-то разваливающемся заводе, мы пилили в размер эти кусочки, собирали и ехали на монтаж к клиентам. А рекламная кампания проходила путем выдачи маленького объявления в толстенном журнале «Товары и цены», и этого было достаточно.

- Сейчас, конечно, с рекламной кампанией приходится повозиться немножко сильнее.

- Значительно.

- Скажите, кто ваши основные клиенты? Во-первых, товар, насколько я понимаю, сейчас пользуется спросом.

- Надо наших клиентов и потребителей разделить на две группы. Первая группа – это частный сектор, частные домовладения, физические лица. Это группа, у которой товарными группами нашими являются защитные роллеты на окна, защитные роллеты на двери в коттеджных поселках, может быть, даже в частных квартирах каких-то в городе. И гаражные секционные ворота. Вторая группа наших клиентов – это корпоративный сектор. Логистические центры, в которых есть большая масса ворот и перегрузочного оборудования. Это торговые центры. Вы, безусловно, гуляли по торговым центрам и видели эти большие проемы на вход во все магазины в торговом центре. Ночью все они закрываются, и все они закрываются этими самыми большими стальными конструкциями железными, которые выходят из-под потолка и полностью закрывают проемы до 11 метров шириной. Это два наших основных – частный сектор и корпоративный сектор.

- По поводу корпоративного сектора могу сразу привести такой пример. Это события, которые недавно происходили в США – массовые погромы магазинов в связи с демонстрациями и т.д. Мы в кадрах этих хроник видели, что выносят товары из магазинов, где просто витрины, а вот те магазины, которые были закрыты рольставнями, рольставни помяты, изрисованы баллончиками, но внутрь никто не проник. Это как раз тот самый случай, когда рольставни необходимы, насколько я понимаю.

- Совершенно верно. Когда я тоже вижу эти хроники, меня берет гордость за свою профессию, я понимаю, что мои коллеги за океаном сделали все правильно.

- Большая ли емкость этого рынка? В данном случае спрос превышает предложение или спрос уже насытился и новый игрок на этом рынке был бы уже лишним?

- Во-первых, достаточно сложный сейчас уже вход, для того чтобы начать, например, целое производство этих защитных систем. Но при этом мы приветствуем новых игроков на рынке, мы им рады. Как я уже упоминал ранее, на самом деле вход достаточно простой. Если у тебя есть хотя бы какое-то ИП, есть руки и есть необходимый минимальный инструмент, все, что необходимо, это заключить какое-то дилерское соглашение или договор с производителем (например, с нами). Добро пожаловать. Мы активно развиваем в принципе дилерскую сеть и в Москве, и в регионах РФ. И здесь главное – желание работать и зарабатывать. Кроме конкурентных дилерских цен, мы даже предлагаем этим молодым, начинающим специалистам весь спектр подготовки. Мы предоставляем обучение - обучение менеджеров продукту, обучение монтажников возможностям монтажа. Мы учим менеджеров основам и навыкам продаж, предоставляем рекламно-информационные материалы, предоставляем образцы продукции, предоставляем помощь даже в оформлении шоурумов.

- В крайнем случае, дилеры могут и вашим шоурумом воспользоваться, насколько я понимаю?

- Легко. Тем более у нас несколько шоурумов по Москве в разных регионах. Это север, юг, запад и восток. Мы специально сделали 4 шоурума, для того чтобы нашим конечным потребителям было удобно приехать и посмотреть, во-первых. А во-вторых, чтобы московские, по крайней мере, наши партнеры могли привезти своих клиентов в наши шоурумы и показать им всю продукцию в действии.

- Александр, как на вашу сферу повлиял кризис, который мы только что все пережили? Коронавирус как-то вас затронул?

- Безусловно, затронул. Весь апрель фактически мы полностью были на самоизоляции, потому что и в Москве ситуация была напряженная, и некоторые регионы, мне кажется, даже жестили, как Краснодарский край, например, или город Екатеринбург. Но при этом мы наблюдали и другое. Мы наблюдали возрастающий спрос именно в частном сегменте. Почему? Во-первых, в период самоизоляции в принципе появился всплеск интереса к загородной недвижимости. И второй момент – повышенное внимание к безопасности этого загородного жилья. Ведь надо понимать, что сейчас, в кризис, есть люди, которые теряют работу, которые остаются без средств к существованию. И все это может приводить к возрастанию криминогенной обстановки и напряженности в обществе. В этом случае вопрос безопасности этого загородного жилища вообще должен выходить на первый план. И мы наблюдаем именно повышенный спрос на защитные роллетные системы на окна загородной недвижимости. Именно антивандальные конструкции, именно антивандальные варианты.

- На что, на ваш взгляд, следует обратить внимание конечным потребителям?

- Исходя из своего личного опыта работы, я бы посоветовал следующее. Во-первых, всегда надо изучить юридическую сторону вопроса. Во-первых, убедитесь, что компания официально зарегистрирована. Сейчас масса сервисов, которые позволяют это делать. Запросите ИНН и вбейте в сервис. Во-вторых, не лишним будет почитать отзывы в Сети. И в-третьих, дополнительной гарантией того, что вы по итогу останетесь довольны качеством товаров, услуг, которые вам предоставляет компания, является посещение ее шоурума. Там вы можете, во-первых, увидеть изделия своими глазами, изучить их особенности какие-то в самом начале, когда вы только к этому подходите. Ну и, само собой, получить какую-то профессиональную консультацию.

- Александр, большое вам спасибо за это интервью.