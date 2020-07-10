2020-07-10T14:29:38+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

13-й пошёл. До Сергея Фургала еще дюжина глав регионов оказались за решёткой

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают новые подробности в деле хабаровского губернатора и законопроект о фактическом закрытии баров в жилых домах

13-й пошёл. До Сергея Фургала еще дюжина глав регионов оказались за решёткой

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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