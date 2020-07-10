Фургала арестовали на 2 месяца, рубль укрепляется третий день подряд, Минпросвещения призывает не дарить подарки сиротам
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Фургала арестовали на 2 месяца, рубль укрепляется третий день подряд, Минпросвещения призывает не дарить подарки сиротам
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.