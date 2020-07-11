11 июля. Начало арктической экспедиции Андре, освобождение Монголии от власти Китая, лишение режиссера Любимова советского гражданства
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
11 июля. Начало арктической экспедиции Андре, освобождение Монголии от власти Китая, лишение режиссера Любимова советского гражданства
11 июля. В этот день в разные годы:
1897 год - начало арктической экспедиции шведского инженера Саломона Андре на воздушном шаре.
1921 год - Монголия освобождается от власти Китая.
1984 год - лишение режиссера Юрия Любимова советского гражданства.
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