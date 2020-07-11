2020-07-11T14:14:31+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

11 июля. Начало арктической экспедиции Андре, освобождение Монголии от власти Китая, лишение режиссера Любимова советского гражданства

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

11 июля. Начало арктической экспедиции Андре, освобождение Монголии от власти Китая, лишение режиссера Любимова советского гражданства

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11 июля. В этот день в разные годы:

1897 год - начало арктической экспедиции шведского инженера Саломона Андре на воздушном шаре.

1921 год - Монголия освобождается от власти Китая.

1984 год - лишение режиссера Юрия Любимова советского гражданства.

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