2020-07-11T18:35:16+03:00
Народный адвокат Леонид Ольшанский
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Как бороться с магазинами в жилом доме, действительно ли написанное от руки не заверенное у нотариуса завещание и как доказать вред здоровью при автоаварии

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Антон Челышев разбирается вместе с адвокатом Леонидом Ольшанским во всех юридических тонкостях

Как бороться с магазинами в жилом доме, действительно ли написанное от руки не заверенное у нотариуса завещание и как доказать вред здоровью при автоаварии

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