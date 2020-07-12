Как помочь подростку найти свой путь, если он в своей комнате в обнимку со смартфоном?
Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с психологами и авторами книги «Поздравляем, у вас подросток!» Ириной Гришиной и Михаилом Истоминым разбираются, как выстраивать отношения с ребенком в переходном возрасте
Как помочь подростку найти свой путь, если он в своей комнате в обнимку со смартфоном?
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