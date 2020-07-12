2020-07-12T01:06:07+03:00
Передача данных
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Игры разума или Как мозг обводит нас вокруг пальца

Мария Баченина вместе с физиологом Вячеславом Дубыниным разбираются, как сознание и эмоции влияют на нашу жизнь

Игры разума или Как мозг обводит нас вокруг пальца

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