Игры разума или Как мозг обводит нас вокруг пальца
Мария Баченина вместе с физиологом Вячеславом Дубыниным разбираются, как сознание и эмоции влияют на нашу жизнь
Игры разума или Как мозг обводит нас вокруг пальца
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