13 июля. Арест Александра Радищева, появление знака «HOLLIWOOD» в Лос-Анджелесе, смерть Фриды Кало
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
13 июля. Арест Александра Радищева, появление знака «HOLLIWOOD» в Лос-Анджелесе, смерть Фриды Кало
13 июля. В этот день в разные годы:
1790 год - арестован и заключен в Петропавловскую крепость Александр Радищев за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».
1923 год - официальное открытие знака «HOLLIWOOD» на холмах Лос-Анджелеса.
1954 год - умирает мексиканская художница Фрида Кало.
1985 год - музыкальная группа «Автограф» участвует во всемирном киноконцерте.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!