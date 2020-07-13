13 Июль 2020 2020-07-13T00:40:54+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

13 июля. Арест Александра Радищева, появление знака «HOLLIWOOD» в Лос-Анджелесе, смерть Фриды Кало 00:00 00:00

13 июля. В этот день в разные годы:

1790 год - арестован и заключен в Петропавловскую крепость Александр Радищев за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

1923 год - официальное открытие знака «HOLLIWOOD» на холмах Лос-Анджелеса.

1954 год - умирает мексиканская художница Фрида Кало.

1985 год - музыкальная группа «Автограф» участвует во всемирном киноконцерте.

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