2020-07-13T00:40:54+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

13 июля. Арест Александра Радищева, появление знака «HOLLIWOOD» в Лос-Анджелесе, смерть Фриды Кало

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

13 июля. Арест Александра Радищева, появление знака «HOLLIWOOD» в Лос-Анджелесе, смерть Фриды Кало

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13 июля. В этот день в разные годы:

1790 год - арестован и заключен в Петропавловскую крепость Александр Радищев за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

1923 год - официальное открытие знака «HOLLIWOOD» на холмах Лос-Анджелеса.

1954 год - умирает мексиканская художница Фрида Кало.

1985 год - музыкальная группа «Автограф» участвует во всемирном киноконцерте.

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Был бы повод

Тема: 6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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