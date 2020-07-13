2020-07-13T18:59:16+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Михаил АНТОНОВНиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Просто так арестовать губернатора, не имея на это никаких оснований, невозможно

Михаил Антонов и Николай Стариков разбирают, что же произошло в Хабаровском крае и нужно ли переходить от выборов губернаторов к их назначению

Николай Стариков: Просто так арестовать губернатора, не имея на это никаких оснований, невозможно

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 35.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
1 Июня 2020 14:03 - 14:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Илон Маск - это не случайный энтузиаст, а человек, получивший благословение американских спецслужб. С црушниками работает по полной программе

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
25 Мая 2020 14:03 - 14:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Занижая рейтинг Путина в 3 раза, западные СМИ готовят почву для будущих объяснений беспорядков или санкций

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
18 Мая 2020 14:03 - 14:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Проигнорировать указ Путина о доплатах врачам за лечение коронавирусных больных могли либо нерадивые чиновники, либо открытые саботажники

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
6 Апреля 2020 14:03 - 14:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Подобной ситуации в России не было со времен гражданской войны. Но это не оправдывает несогласованность властей

В студии: Михаил АНТОНОВ, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
24 Февраля 2020 13:03 - 13:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Мы проиграли войну Японии потому, что наша армия долго не воевала. Поэтому тренировка нашей армии в Сирии так важна

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В ООН предупредили об ухудшении ситуации с голодом в мире в 2020 году
Венгрия назвала новые условия для въезда россиян с 15 июля
Миллионеры со всего мира попросили повысить налоги
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Россиян предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров к осени
Евгений Юрченко ушел с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Куайринг в России набирает обороты
Адвокат заявил, что Сафронов намерен сотрудничать со следствием
Кудрин назвал главный риск финансового рынка России
Умер Евгений Челышев - писатель и ведущий специалист по культуре Индии
Океанская пена накрыла побережье Кейптауна после шторма
В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов
"Спасибо нашей полиции": Появилось видео третьего дня протестов в Хабаровске
Эксперт объяснил быстрое распространение коронавируса в Бразилии
Вениамин Кондратьев потребовал за месяц отработать концепцию надежного энергоснабжения региона
Штаты «библейского пояса»: почему в США многие люди готовы принять пандемию «без борьбы»
Тurkish Airlines возобновит авиасообщение в Россией с 1 августа
Министр культуры разрешила открыть кинотеатры с 13 июля
Опрос: 40 процентов россиян проведут отпуск в 2020 году дома
Третий день митингов в Хабаровске: Люди вышли к правительству края
Пресс-секретарь Сергея Фургала о митингах в Хабаровске: Люди требуют открытого судебного процесса
В Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков за день
Набиуллина: никакой деноминации в России не рассматривается
Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом президенту Бразилии
Центробанк оценил возможности для снижения ключевой ставки
Коалы, вернувшиеся в дикую природу после пожаров в Австралии, попали на видео
Подозреваемую в убийстве Шеремета медсестру освободили из под домашнего ареста
В Родительском комитете одобрили идею предоставления нянь многодетным семьям