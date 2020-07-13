В России решили заняться пропагандой
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, какие российские ценности важно рекламировать, почему снова произошло обострение отношений Армении и Азербайджана и почему схиигумен Сергий попросил Путина отдать ему власть на 3 дня
В России решили вложиться в пропаганду
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.