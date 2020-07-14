2020-07-14T02:13:38+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

14 июля. День взятия Бастилии, переезд королевы Виктории в Букингемский дворец, гибель революционера Камо

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

14 июля. День взятия Бастилии, переезд королевы Виктории в Букингемский дворец, гибель революционера Камо

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14 июля. В этот день в разные годы:

1789 год - день взятия Бастилии.

1837 год - королева Виктория въезжает в Букингемский дворец.

1922 год - погибает революционер Симон Тер-Петросян, известный под псевдонимом Камо.

1964 год - свадьба певца Адриано Челентано и актрисы Клаудии Мори.

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Был бы повод

Тема: 6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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