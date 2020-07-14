14 июля. День взятия Бастилии, переезд королевы Виктории в Букингемский дворец, гибель революционера Камо
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 июля. День взятия Бастилии, переезд королевы Виктории в Букингемский дворец, гибель революционера Камо
14 июля. В этот день в разные годы:
1789 год - день взятия Бастилии.
1837 год - королева Виктория въезжает в Букингемский дворец.
1922 год - погибает революционер Симон Тер-Петросян, известный под псевдонимом Камо.
1964 год - свадьба певца Адриано Челентано и актрисы Клаудии Мори.
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