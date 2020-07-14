2020-07-14T14:20:28+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

83 миллионера попросили поднять им налоги, чтобы направить полученные деньги на борьбу с коронавирусом

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают со слушателями, экспертами и журналистами, нужно ли поднимать налоги на богатых, закроются ли в России торговые центры и предоставлять ли нянь многодетным семьям

83 миллионера попросили поднять им налоги, чтобы направить полученные деньги на борьбу с коронавирусом

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