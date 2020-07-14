14 Июль 2020 2020-07-14T16:28:45+03:00

Корпоративные войны. Как отбиться от рейдерской атаки 00:00 00:00

М. Коряко:

- Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Максим Коряко. Это программа «Свое дело». И в рамках этой программы мы, как обычно, общаемся с людьми, которые добились успеха, достойно быть примером. Это либо предприниматели, либо люди, обладающие конкретной профессией, как в данном случае. У нас в гостях адвокат и юрист. Я хочу представить вам нашего гостя. Ирина Калинина, адвокат, юрист, управляющий партнер международной юридической компании Legal World, советник эксперта при Антикоррупционном комитете при Президенте РФ и бизнес-тренер. А также Ирина буквально на днях номинирована на бизнес-премию «Женщина 2020 года».

И. Калинина:

- Да. Это было очень неожиданно.

М. Коряко:

- Ирина, все-таки основная ваша деятельность и все то, что я перечислил о вас, это заслуга вашей профессии – адвокат и юрист. И первый вопрос – причина, по которой вы выбрали эту профессию? И какие преимущества вы в этой профессии для себя рассмотрели, на основе которых приняли решение стать на всю жизнь юристом и адвокатом?

И. Калинина:

- Скорее всего, все идет из детства. Потому что все девочки хотели быть докторами, еще кем-то. Я никогда не хотела быть ни доктором, ни космонавтом, ни моделью, ни певицей. Я четко понимала, что мне нравится работать с документами, с бумажками, то есть более деловой стиль. Я вообще из семьи, где все медики, то есть несколько поколений – это медицина. И я одна такая, которая сказала: знаете, нет, я пойду на юридический. У меня дома, конечно, все сказали: ты с ума сошла, что ты там будешь делать? Я говорю: знаете, я пойду. Я послушала себя, свой внутренний голос и пошла. И не пожалела ни разу об этом, потому что юрист, адвокат это не профессия, это призвание. Люди, именно профессионалы, которые могут вытянуть любое дело, не так, спустя рукава, как-то шаблонно мыслить, а именно сделать довольно качественно клиенту, так, чтобы и ты сам от этого получил удовольствие, и чтобы клиент сказал: ни фига, круто, действительно такое может быть? Поэтому здесь я послушала свой внутренний голос.

М. Коряко:

- Ирина, вы специализируетесь на какой-то конкретной области права или вам не особо важно, по какой проблеме к вам обратился ваш клиент?

И. Калинина:

- В принципе я специализируюсь не совсем на таких, скажем так, женских профессиях, женских отраслях. То есть у меня рейдерские захваты, банкротство, субсидиарная ответственность, экономические преступления, налоги и все, что с этим связано, что вытекает из этого.

М. Коряко:

- Ваши клиенты кто – юридические лица больше или физические?

И. Калинина:

- Юридические лица и должностные лица. По большей части это бизнес.

М. Коряко:

- А можно привести какой-то пример, основной набор проблем, с которыми к вам ваши клиенты обращаются? С чем к вам приходят?

И. Калинина:

- Приходят с тем, что взяли кредит или у них начинаются корпоративные войны. Сейчас у нас рейдерские захваты перешли в плоскость права. Если раньше, в 2000-х годах, это ЧОП на ЧОП, как в книжке Павла Астахова «Рейдер» было написано, там такие жесткие были, сейчас этого нет. Сейчас все рейдерские захваты перешли в абсолютно легальное русло, в область права. И там нанимаются команды юристов, и они начинают потихонечку компанию рушить – взыскиваются какие-то долги, начинают подавать заявления на банкротство. А в основном весь бизнес у нас прокредитованный. То есть, мало какие предприятия могут работать на своих средствах, в основном на пополнение оборотных средств в любом случае берутся кредиты. А процедура банкротства это так называемый «стоп». Когда подано заявление, по закону твои обязательства считаются наступившими. И сразу же, одномоментно начинают все кредиторы предъявлять требования, потому что там есть сроки определенные. И когда одномоментно предъявляют все требования… Я думаю, даже если к Газпрому предъявить одномоментно все требования, тот тоже, наверное…

М. Коряко:

- Ну, справиться с такими требованиями, мне кажется, не сможет практически ни одна компания, которая хорошо прокредитовалась (а практически любой бизнес сейчас кредитуется). А в чем в таком случае стратегия этих рейдеров, которые подают на банкротство? Компания банкротится, фактически компания прекращает свое существование…

И. Калинина:

- Имущество. У компаний, довольно крупных компаний, есть имущество – здания, какие-то активы, товарные знаки, все что угодно, все, что можно продать. Соответственно, при процедуре банкротства это всё оценивается за копейки и продается с торгов с понижением цены. То есть там в 6 раз понижается цена, даже если изначально это стоило 100 миллионов, в зависимости от того, какой шаг сделает конкурсный управляющий на снижение (на 10, 20%), на 6-м шаге это имущество может стоить 5 млн. рублей.

М. Коряко:

- Ирина, я хочу задать вам вопрос, касающийся вашей команды и вашей компании. Потому что столько дел, в которых вы участвуете, вы явно одна не потянете такое количество, это нужно размножить себя многократно. Так что у вас наверняка есть команда. В связи с этим я хотел бы спросить у вас, как выглядит ваша команда, кто эти люди, сколько их человек, какие функции они выполняют? И какие функции в рамках этой команды выполняете лично вы?

И. Калинина:

- Да, безусловно, одному человеку здесь не справиться, каким бы супермегакрутым адвокатом, специалистом ты ни был. У нас на самом деле 129 дел в месяц.

М. Коряко:

- Это много.

И. Калинина:

- Да. Иногда чуть больше, у нас бывает по 12 заседаний в день, по 19 заседаний. Рекорд был – 21 заседание в день. Так как мы работаем в таком секторе, это не шаблонные иски, где дядя Вася взыскивает 100 рублей с дяди Пети, потому что он ему в долг дал. У нас таких дел нет, у нас всё именно с имуществом, сделками, банками и с кучей всего. Безусловно, команда есть – и штатные специалисты есть, и специалисты, которых мы привлекаем к работе на аутсорсе. В принципе за 10 лет у нас команда не поменялась. Приходят новые люди, мы увеличиваем, но команда порядка 15-20 человек работает.

М. Коряко:

- Ирина, я почитал ваше резюме, если можно так сказать. И в нем написано, что вы помимо всего прочего еще и бизнес-тренер. Что вы преподаете? И чему учите на своих курсах тех, кто на них приходит? И как на эти курсы можно попасть?

И. Калинина:

- Я прокачиваю юристов. Так как я училась в Сколково, я сейчас учусь на MBA, и американские специалисты, американские коучи, они очень интересно рассказывают, но они в основном рассказывали это для управленцев, для топ-менеджмента и т.д. А для юристов, адвокатов, может быть, которые занимаются частной практикой, у них нет такого большого количества клиентов, они немножечко все зашоренные. Потому что все-таки профессия обязывает – нормативный акт, шаг влево, шаг вправо. И по факту юристы, адвокаты боятся делать этот шаг влево, шаг вправо. Но я как раз учу делать эти шаги и не бояться получать хороший результат.

М. Коряко:

- Ирина, я хочу задать вам вопрос, который ждут все те, кто слушает сейчас нас и смотрит, и, послушав вас, захочет пойти по вашему пути. Несколько советов начинающим адвокатам, юристам и тем, кто захочет повторить ваши подвиги и так же успешно реализоваться, как и вы, в сфере профессии адвоката или юриста.

И. Калинина:

- Основное. Вы должны понимать, действительно ли это ваша профессия, действительно ли вы готовы работать по 15 часов в день, для того чтобы получить хороший результат. Действительно ли вы готовы ехать в каких-то не очень удобных условиях куда-то, для того чтобы помочь клиенту добиться хорошего результата. Действительно ли вы готовы на морозе где-то, если вы именно как адвокат, участвовать в следственных действиях. Действительно ли вы готовы до 3-4 утра быть с клиентом, поддерживать его на допросах, вне зависимости от того, устал ты или не устал и т.д. Потому что адвокат для клиента – это как врач. То есть они от тебя хотят… Когда они видят адвоката успешного, хорошего, они выдыхают, и они чувствуют себя защищенными. И вот это очень дорогого стоит. Как только вы понимаете, что клиент чувствует себя защищенным, то здесь возникает другой вопрос, это ваша ответственность становится. То есть вы должны клиента защитить так, чтобы он потом не вышел от вас и не сказал: да ну, непонятные какие-то тут пришли, чего-то там наговорили. Для них очень важно чувствовать защищенность. И если вы готовы на все это, то, безусловно, успех будет.

М. Коряко:

- Значит, первое – это понять, нужно ли вам это, нравится ли вам, хотите ли вы этим заниматься. И еще?

И. Калинина:

- Готовы ли вы много работать. И действительно ли вы готовы спорить, я бы не сказала, что с законом, но отстаивать именно свою точку зрения, даже если весь мир против тебя.

М. Коряко:

- Свою законную точку зрения.

И. Калинина:

- Даже если весь мир против тебя.

М. Коряко:

- Ирина, спасибо большое. Очень приятно было с вами пообщаться.

И. Калинина:

- Спасибо, что позвали.