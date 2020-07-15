2020-07-16T00:43:24+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Валентин АЛФИМОВНикита КРИЧЕВСКИЙ

Никита Кричевский: Задержание Фургала - это политика чистой воды

Известный экономист, доктор экономических наук - про ситуацию в Хабаровске, повышение цены на газ, введение обязательной маркировки, падение доходов у людей и дыру в бюджете

Никита Кричевский: Задержание Фургала - это политика чистой воды

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