2020-07-16T12:58:04+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Какие опасности ожидают автомобилиста при эксплуатации современного авто после пробега свыше 100000 км

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают это с гендиректором компании «Супротек» Сергеем Зеленьковым и директором департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрием Лавровым

Какие опасности ожидают автомобилиста при эксплуатации современного авто после пробега свыше 100000 км

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Мой автомобиль

Тема: Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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