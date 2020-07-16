2020-07-16T23:21:00+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
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Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Нынешнее российское государство не чувствует себя частью тысячелетней истории

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают перенос даты проведения «Бессмертного полка», возможные причины ареста журналиста Ивана Сафронова, снос русского памятника на Аляске и службу сотрудника ФБКа Руслана Шаведдинова на Новой Земле

Олег Кашин: Нынешнее российское государство не чувствует себя частью тысячелетней истории

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