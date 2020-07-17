2020-07-17T20:55:18+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

«Выбирай сердцем»: почему россияне закрывают глаза на преступления политиков

Режиссер Юрий Грымов обсуждает с журналистом Олегом Лурье, в чем феномен поддержки Фургала народом

«Выбирай сердцем»: почему россияне закрывают глаза на преступления политиков

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