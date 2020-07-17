«Выбирай сердцем»: почему россияне закрывают глаза на преступления политиков
Режиссер Юрий Грымов обсуждает с журналистом Олегом Лурье, в чем феномен поддержки Фургала народом
«Выбирай сердцем»: почему россияне закрывают глаза на преступления политиков
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