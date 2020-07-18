18 июля. Лишение Герцена прав на имущество в России, признание Советским правительством голода в Поволжье, введение совместного обучения в советских школах
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
18 июля. Лишение Герцена прав на имущество в России, признание Советским правительством голода в Поволжье, введение совместного обучения в советских школах
18 июля. В этот день в разные годы:
1849 год - приказ Николая I о возвращении Александра Герцена в Россию и лишении прав на имущество.
1921 год - Советское правительство призывает помочь голодающим Поволжья.
1954 год - в СССР вводится совместное обучение мальчиков и девочек.
1968 год - группа Битлз выпускает мультфильм «Желтая подводная лодка».
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