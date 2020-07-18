18 Июль 2020 2020-07-17T23:56:25+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

18 июля. Лишение Герцена прав на имущество в России, признание Советским правительством голода в Поволжье, введение совместного обучения в советских школах 00:00 00:00

18 июля. В этот день в разные годы:

1849 год - приказ Николая I о возвращении Александра Герцена в Россию и лишении прав на имущество.

1921 год - Советское правительство призывает помочь голодающим Поволжья.

1954 год - в СССР вводится совместное обучение мальчиков и девочек.

1968 год - группа Битлз выпускает мультфильм «Желтая подводная лодка».

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