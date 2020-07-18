«Мы здесь не за деньги!» Несмотря на 30-градусную жару, на митинг в Хабаровске вышли тысячи людей
Ведущий Радио «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин рассказывает, что сейчас происходит в Хабаровске и чего требуют люди, а мэр Хабаровска объясняет, почему он против митингов
«Мы здесь не за деньги!» Несмотря на 30-градусную жару, на митинг в Хабаровске вышли тысячи людей
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