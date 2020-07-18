2020-07-18T15:16:05+03:00
What's up, страна!
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала, с 1 января 2021 года вводятся электронные трудовые книжки

Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала, с 1 января 2021 года вводятся электронные трудовые книжки

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