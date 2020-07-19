19 Июль 2020 2020-07-19T11:35:03+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

19 июля. Завершение первой велогонки Тур де Франс, покушение на Григория Распутина, открытие Олимпиады-80 в Москве 00:00 00:00

19 июля. В этот день в разные годы:

1903 год - завершение первой велогонки Тур де Франс.

1914 год - покушение на Григория Распутина.

1980 год - открытие Олимпиады-80 в Москве.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!