2020-07-19T11:35:03+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

19 июля. Завершение первой велогонки Тур де Франс, покушение на Григория Распутина, открытие Олимпиады-80 в Москве

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

19 июля. Завершение первой велогонки Тур де Франс, покушение на Григория Распутина, открытие Олимпиады-80 в Москве

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19 июля. В этот день в разные годы:

1903 год - завершение первой велогонки Тур де Франс.

1914 год - покушение на Григория Распутина.

1980 год - открытие Олимпиады-80 в Москве.

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