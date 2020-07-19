19 июля. Завершение первой велогонки Тур де Франс, покушение на Григория Распутина, открытие Олимпиады-80 в Москве
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
19 июля. Завершение первой велогонки Тур де Франс, покушение на Григория Распутина, открытие Олимпиады-80 в Москве
19 июля. В этот день в разные годы:
1903 год - завершение первой велогонки Тур де Франс.
1914 год - покушение на Григория Распутина.
1980 год - открытие Олимпиады-80 в Москве.
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