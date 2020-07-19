Традиции или прорыв в цифровизацию? Как будет жить и развиваться наша школа
О нагрузках учителей этим летом, и о цифровизации школ, и про новые учебники и старые стандарты. Про то, нужно ли проводить ВПР в сентябре
Традиции или прорыв в цифровизацию? Как будет жить и развиваться наша школа
Гость программы: Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко.
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