2020-07-19T12:56:40+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Традиции или прорыв в цифровизацию? Как будет жить и развиваться наша школа

Обсуждаем всё, что касается детейОбсуждаем всё, что касается детей

О нагрузках учителей этим летом, и о цифровизации школ, и про новые учебники и старые стандарты. Про то, нужно ли проводить ВПР в сентябре

Традиции или прорыв в цифровизацию? Как будет жить и развиваться наша школа

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Гость программы: Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко.

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