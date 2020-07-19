19 Июль 2020 2020-07-19T12:56:40+03:00

Традиции или прорыв в цифровизацию? Как будет жить и развиваться наша школа 00:00 00:00

Гость программы: Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко.

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