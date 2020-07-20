Вот такое хреновое лето. Под Екатеринбургом выпал град размером со сливу, а МЧС предупредило об аномальной жаре в Сочи
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, есть ли шанс на нормальное лето, обстановку в Хабаровском крае и в какую сумму россиянам обходятся дети
Вот такое хреновое лето. Под Екатеринбургом выпал град размером со сливу, а МЧС предупредило об аномальной жаре в Сочи
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