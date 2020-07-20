2020-07-20T12:18:58+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Вот такое хреновое лето. Под Екатеринбургом выпал град размером со сливу, а МЧС предупредило об аномальной жаре в Сочи

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, есть ли шанс на нормальное лето, обстановку в Хабаровском крае и в какую сумму россиянам обходятся дети

Вот такое хреновое лето. Под Екатеринбургом выпал град размером со сливу, а МЧС предупредило об аномальной жаре в Сочи

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Взрослые люди

Тема: Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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