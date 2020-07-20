В Хабаровске идут ожесточенные споры о том, сколько человек вышло на митинг, а ученые Сколтеха выяснили, что COVID-19 попал в Россию из Европы
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Хабаровске идут ожесточенные споры о том, сколько человек вышло на митинг, а ученые Сколтеха выяснили, что COVID-19 попал в Россию из Европы
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