Россияне заберут средства из банков при падении ставок по вкладам, Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму, автомобилистов могут освободить от транспортного налога
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Россияне заберут средства из банков при падении ставок по вкладам, Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму, автомобилистов могут освободить от транспортного налога
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