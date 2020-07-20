2020-07-20T16:07:47+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Россияне заберут средства из банков при падении ставок по вкладам, Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму, автомобилистов могут освободить от транспортного налога

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Россияне заберут средства из банков при падении ставок по вкладам, Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму, автомобилистов могут освободить от транспортного налога

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 30.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Россияне заберут средства из банков при падении ставок по вкладам, Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму, автомобилистов могут освободить от транспортного налога

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:32

What's up, страна!

Тема: Конфликт между Арменией и Азербайджаном сможет решить только третья страна, спрос на туры в Турцию вырос из-за интереса россиян, в Госдуме готовят законопроекты с советскими нормами для педагогов

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
18 Июля 2020 15:03 - 16:02

What's up, страна!

Тема: Поддержать хабаровчан приезжали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре, в московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников, 3 млн россиян стали безработными

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
17 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Отдых на Кавказских Минеральных Водах оказался дешевле чем на Кубани, в Москве задержаны двое сотрудников СИЗО «Матросская тишина», в Екатеринбурге прошли крестные ходы в память о расстреле царской семьи

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
17 Июля 2020 12:16 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске на митингах не задержали ни одного человека, почти каждый пятый россиянин поссорился с супругом во время самоизоляции, живших в подмосковном лесу беженок из Луганска приютила слушательница «Комсомольской правды»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
17 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В России объявлена внезапная проверка войск, Зеленский заявил о необходимости вернуть все временно оккупированные территории, депутаты Госдумы намерены взяться за шумных соседей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Еще четырех акушеров-гинекологов обвиняют в торговле младенцами, рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США, отели черноморского побережья остановили бронирование из-за высокого спроса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Фургал оказался единственным губернатором, задержанным не за экономические преступления, бизнесу предложили снизить ставку налога на дивиденды до 5%, возраст молодежи предложили увеличить с 30 до 35 лет

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: На границе Армении и Азербайджаном возобновились боестолкновения, в Москве за сутки выявлен 531 случай коронавируса, в Подмосковье нелегальный паромщик чуть не утопил 20 человек

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
15 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Изнасиловавшим задержанную девушку полицейским дали реальные сроки, в Кремле прокомментировали задержания в Белоруссии, недавно принятый закон о виноградарстве и виноделии принес магазинам проблемы

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Песков напомнил Зеленскому об обязательствах Украины по минском соглашениям
В Чёрном море начались учения НАТО и Украины Sea Breeze 2020
Причина смерти Александра Беляева: Ведущий прогноза погоды в начале июля перенес операцию
Офтальмолог посоветовал, как сберечь зрение первоклашке
Франция возобновила выдачу виз россиянам
Навальный заявил, что закрывает "Фонд борьбы с коррупцией"
Умер Александр Беляев - телеведущий прогноза погоды
Мать показала последствия укуса дочери кубомедузой
Путин сравнил смертность от коронавируса в России и других странах
Во ВГИКе прокомментировали убийство доцента Иды Щур
Награда лучшему футболисту мира "Золотой мяч" не будет вручаться в 2020 году из-за коронавируса
Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора в связи с утратой доверия
Экс-министр транспорта Польши задержан по обвинению в коррупции и отмывании денег
Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край
В России за сутки выявили менее 6 тысяч заражённых коронавирусом впервые с апреля
МИД РФ назвал обвинения в хакерской атаке на бундестаг попыткой дискредитации России
Лидия Федосеева-Шукшина решила судиться с мужем Бари Алибасовым
Минздрав прокомментировал сообщения о применении вакцины вне исследований
Экс-глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить Украину
Акция "Бессмертный полк" пройдёт в 2021 году
В Кремле призвали Армению и Азербайджан как можно скорее прекратить любое насилие
В России признали нежелательными шесть американских и одну британскую НКО
Кремль: Путин не делал прививку от коронавируса
Москвичка сняла с себя "порчу" за 4,4 миллиона рублей
В Чувашии малоимущие многодетные семьи получат по 5 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе