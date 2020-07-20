Владимир Жириновский: Дегтярёв - инженер. Это позволит быть ему хорошим губернатором
Писатель Владимир Торин разбирается с экспертами, чем прославился свеженазначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Владимир Жириновский: Дегтярёв - инженер. Это позволит быть ему хорошим губернатором
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