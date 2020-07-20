Абрикосовая война: как столкновения на армяно-азербайджанской границе аукнулись России нехваткой фруктов
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с представителями азербайджанской и армянской диаспоры, вспыхнут ли столкновения между двумя народами в России
Абрикосовая война: как столкновения на армяно-азербайджанской границе аукнулись России нехваткой фруктов
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.