2020-07-21T11:47:49+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Беспилотное будущее - ближе, чем мы думаем? Минтранс обещает вывести на дороги Москвы первые полностью беспилотные такси

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные темы

Беспилотное будущее - ближе, чем мы думаем? Минтранс обещает вывести на дороги Москвы первые полностью беспилотные такси

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Главные темы:

- Беспилотное будущее - ближе, чем мы думаем? Минтранс обещает вывести на дороги Москвы первые полностью беспилотные такси,

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Масло в коробке передач: а правда ли, что его не надо менять,

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Смартфоны – главная причина ДТП в современной России,

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- 50 лет аристократичному проходимцу Range Rover,

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
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