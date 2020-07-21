21 Июль 2020 2020-07-21T11:47:49+03:00

Беспилотное будущее - ближе, чем мы думаем? Минтранс обещает вывести на дороги Москвы первые полностью беспилотные такси 00:00 00:00

Главные темы:

- Беспилотное будущее - ближе, чем мы думаем? Минтранс обещает вывести на дороги Москвы первые полностью беспилотные такси,

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