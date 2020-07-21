Беспилотное будущее - ближе, чем мы думаем? Минтранс обещает вывести на дороги Москвы первые полностью беспилотные такси
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные темы
Беспилотное будущее - ближе, чем мы думаем? Минтранс обещает вывести на дороги Москвы первые полностью беспилотные такси
Главные темы:
- Беспилотное будущее - ближе, чем мы думаем? Минтранс обещает вывести на дороги Москвы первые полностью беспилотные такси,
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Масло в коробке передач: а правда ли, что его не надо менять,
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Смартфоны – главная причина ДТП в современной России,
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- 50 лет аристократичному проходимцу Range Rover,
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист