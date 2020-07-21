«Признаюсь в любви ко всем хабаровчанам». Врио губернатора Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск. Примут ли его в регионе?
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с политологами первые впечатления от назначения Михаила Дегтярева, а также рассказывают, где можно отдохнуть в России
«Признаюсь в любви ко всем хабаровчанам». Врио губернатора Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск. Примут ли его в регионе?
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