2020-07-21T13:26:07+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

«Признаюсь в любви ко всем хабаровчанам». Врио губернатора Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск. Примут ли его в регионе?

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с политологами первые впечатления от назначения Михаила Дегтярева, а также рассказывают, где можно отдохнуть в России

«Признаюсь в любви ко всем хабаровчанам». Врио губернатора Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск. Примут ли его в регионе?

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Взрослые люди

Тема: Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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