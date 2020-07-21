В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса, Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников, синоптики прогнозируют дожди с грозами на большей части Европейской части страны
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса, Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников, синоптики прогнозируют дожди с грозами на большей части Европейской части страны
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