2020-07-21T20:04:31+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Почему к опальному отцу Сергию продолжают приезжать тысячи паломников

Режиссер Юрий Грымов обсуждает с православным публицистом Сергеем Худиевым, почему даже звезды поверили монаху, которого осудила церковь

Почему к опальному отцу Сергию продолжают приезжать тысячи паломников

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